Оверклокеру потребовалось водяное охлаждение и топовая материнская плата.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В процессорах Intel Alder Lake-S используется встроенная графика на базе архитектуры Intel Xe-LP. В настольных моделях упор сделан на количестве вычислительных ядер, поэтому UHD Graphics 770 в Core i9-12900K получила всего лишь 32 исполнительных блока, когда их количество в мобильных процессорах достигает 96. При максимальной частоте UHD Graphics 770 около 1,45 ГГц производительность не так высока, как в мобильных вариантах, однако оказалось, что графическое ядро обладает отличным разгонным потенциалом и производительность можно существенно увеличить.

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Оверклокеру SkatterBencher удалось разогнать UHD Graphics 770 до частоты 2378 МГц благодаря системе водяного охлаждения с компонентами EK-Quantum и материнской плате ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME, также использовалась оперативная память DDR5-6200. В видео на своем YouTube канале специалист подробно описал весь процесс, сопровождая его объяснением различных технических особенностей и нюансов платформы. В конечном итоге напряжение VccGT потребовалось увеличить до 1,375 В, разгону подверглась даже шина BCLK — ее частоту увеличили до 116 МГц.

Если говорить о вычислительной производительности, она достигла 1,2 Тфлопс. Для сравнения, графический процессор игровой консоли Xbox One может похвастаться производительностью 1,31 Тфлопс, отмечает ресурс Elchapuzasinformatico. Водяное охлаждение позволило удержать температуру на отметке 60°C, максимальное энергопотребление графики достигло 31,7 Вт. Такой разгонный потенциал удивляет и еще больше подогревает интерес к будущим графическим процессорам Intel Arc Alchemist.

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