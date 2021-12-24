Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Разгон встроенной графики Intel Alder Lake-S до 2400 МГц позволил повысить производительность на 61%
Оверклокеру потребовалось водяное охлаждение и топовая материнская плата.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

В процессорах Intel Alder Lake-S используется встроенная графика на базе архитектуры Intel Xe-LP. В настольных моделях упор сделан на количестве вычислительных ядер, поэтому UHD Graphics 770 в Core i9-12900K получила всего лишь 32 исполнительных блока, когда их количество в мобильных процессорах достигает 96. При максимальной частоте UHD Graphics 770 около 1,45 ГГц производительность не так высока, как в мобильных вариантах, однако оказалось, что графическое ядро обладает отличным разгонным потенциалом и производительность можно существенно увеличить.

реклама

Оверклокеру SkatterBencher удалось разогнать UHD Graphics 770 до частоты 2378 МГц благодаря системе водяного охлаждения с компонентами EK-Quantum и материнской плате ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME, также использовалась оперативная память DDR5-6200. В видео на своем YouTube канале специалист подробно описал весь процесс, сопровождая его объяснением различных технических особенностей и нюансов платформы. В конечном итоге напряжение VccGT потребовалось увеличить до 1,375 В, разгону подверглась даже шина BCLK — ее частоту увеличили до 116 МГц.

Источник: YouTube SkatterBencher

Если говорить о вычислительной производительности, она достигла 1,2 Тфлопс. Для сравнения, графический процессор игровой консоли Xbox One может похвастаться производительностью 1,31 Тфлопс, отмечает ресурс Elchapuzasinformatico. Водяное охлаждение позволило удержать температуру на отметке 60°C, максимальное энергопотребление графики достигло 31,7 Вт. Такой разгонный потенциал удивляет и еще больше подогревает интерес к будущим графическим процессорам Intel Arc Alchemist.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#intel #видеокарты #процессоры #intel 12-gen #intel xe #intel xe-lp
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
GIGABYTE готовит не менее 29 материнских плат LGA 1700 на базе чипсета B660
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
33
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Vampyr
53
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
66
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
30
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
33
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
17
Шиба Ину дорожает на фоне активности Китов, скупающих криптовалюту на сотни миллионов долларов
6
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
9
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
19
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
45
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
42
Core i5-12400F может стать народным процессором 2022 года – высокая производительность за $180
39
Samsung Galaxy A53 выйдет в двух вариантах на Exynos и Snapdragon
1
Xiaomi выпустила самый дешёвый телевизор Redmi Smart TV X 2022 диагональю 50”
6
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1
AnTuTu назвал смартфоны, которые больше всего устраивают пользователей
2
Noctua будет предлагать антивибрационные прокладки для вентиляторов отдельно
11
OPPO Reno 7 Pro с процессором Dimensity 1200 Max выйдет на глобальный рынок
+
Фирменная подставка AMD под телефон оценена в $13
8
В сети появились цены на материнские платы MSI B660
16

Популярные статьи

Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
60
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
25
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
24
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
74
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
32
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
22
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
20

Сейчас обсуждают

Alex
15:37
Грандиозный экономический передел мира, и ничего про медицину.
Билл Гейтс заявил, что Омикрон может быть самой сложной частью пандемии
sop18
15:37
Хрюшки из схрона захрюкали))). А что не на мове, кстати ? Куда мовная полиция смотрит ?!
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
Melofon
15:32
А типа кацапки там не стоят на трассах? или они ввиду своей "красоты" не выдерживают конкуренцию со стороны хохлушек?))))
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
sop18
15:29
Интел тоже начинал не с многоядерных Xeon'ов, а жалкого с i4004
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
Spamhommer1
15:29
Не люблю черножопых. Я - расист, или просто хуёвый повар?
Темнокожего стримера забанили на Twitch из-за расистских высказываний в адрес белых людей
Алексей Демиденко
15:28
Ууу... ска.. Последней строкой уничтожил
Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет
sop18
15:28
Китайцы молодцы. А ведь начинали с гаражных и подвальных поделок. Уважуха
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
Гоогле Гооглев
15:27
Ну там наверное , не сама амд скурвилась , а наши с вами соотечественники
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
Твоя мамка
15:26
Ващк класть на этот мусор. Даже не смотрел эти гейские воины
Инсайдер: у Quantic Dream огромные проблемы с разработкой Star Wars Eclipse
Deathklock
15:25
Долюбиться можно до чего угодно. За что заплатил - то и получил. СПС AMD за I7 на 8\16
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем