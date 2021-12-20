Видеокарта действительно существует и готовится к началу продаж.

Приближающийся выпуск новых флагманских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti подтвердился — фотографии коробок с новой моделью в исполнении TUF GAMING от ASUS опубликовал китайский ресурс ITHome. Похоже, что видеокарты уже поступают в магазины и продажи действительно начнутся к концу января следующего года.

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Как сообщает источник, видеокарта получила 24 ГБ GDDR6X памяти с чипами 21 Гбит/с от Micron, а это значит, что GeForce RTX 3090 Ti становится первой игровой видеокартой GeForce с пропускной способностью памяти более 1 ТБ/с. Также модель становится единственной игровой видеокартой на базе архитектуры Ampere, в которой используется графический процессор GA102 со всеми задействованными блоками — общее количество CUDA-ядер составляет 10752. Однако и тепловой пакет модели стал выше, увеличение относительно стандартной модели составляет 100 Вт и теперь TGP видеокарты достигает 450 Вт. Предположения о возможном применении нового интерфейса PCIe 5-го поколения не подтвердились, надпись на коробке говорит о применении PCIe 4.0.