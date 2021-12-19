Дефицит компонентов сказывается на доступности электроники, в том числе, новейших игровых консолей, приобрести которые очень непросто. Сложность положения отражает ситуация на киберспортивном турнире HCS Kickoff Major Raleigh 2021 по Halo Infinite — подготовить нужное количество игровых консолей Xbox Series X было нелегко даже для Microsoft.
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Как отмечает Kotaku, среди парка игровых консолей встречались модифицированные комплекты для разработки и это не какая-то задумка для внесения дополнительных корректировок в работу консоли во время турнира, а действительно вынужденная мера из-за дефицита оборудования. Это подтверждает один из представителей Microsoft и 343 Industries, ведущий специалист по киберспорту Тахир Хасанджекич (англ. Tahir Hasandjekic), который написал в своем Twitter @Tashi343i: «…Почему? Нехватка глобальной цепочки поставок реальна».
Ранее глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (англ. Phil Spencer) отмечал в одном из интервью, что дефицит, скорее всего, будет сохраняться весь следующий год, компонентов для производства не хватает «…в этом процессе возникает множество узких мест…», — сказал специалист.