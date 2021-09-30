Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo Начислено вознаграждение
Проблемы с поставками игровых консолей Xbox Series сохранятся в следующем году
Фил Спенсер не ожидает быстрого разрешения проблем.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Напряженная ситуация с дефицитом компонентов для производства электроники сохраняется. По мнению главы компании AMD, положительные сдвиги можно ожидать только во второй половине следующего года. Глава игрового подразделения Microsoft оценивает ситуацию менее позитивно, накануне Фил Спенсер принял участие в интервью изданию The Wrap, где специалисту задали вопросы о ситуации с поставками игровых консолей Xbox Series X|S.

Mika Baumeister, Unsplash

реклама

 

Дефицит чипов лишь одна из проблем: «Я думаю, что рассуждать об этом только как о конкретной проблеме с производством микросхем, наверное, слишком поверхностно», — цитирует Спенсера ресурс VGC. «Когда я размышляю над тем, что оказывает влияние на получение компонентов, требуемых для производства консоли в сегодняшних условиях, и дальнейшей доставки ее на рынки, где на нее есть спрос, в этом процессе возникает множество узких мест. И я думаю, что, к сожалению, это останется с нами на месяцы, совершенно точно до завершения этого календарного года и в следующем календарном году».

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ранее инсайдеры сообщали, что в следующем году APU, используемые в Xbox, могут перевести на 6-нм техпроцесс TSMC. Он совместим с технологией N7, по которой чипы производятся сейчас. Предполагается, что это позволит увеличить выход годной продукции и объем производства консолей. Однако безрадостные комментарии Фила Спенсера только усиливают сомнения о правдоподобности данной информации.

#microsoft #xbox #xbox series x #xbox series s #xbox series #xbox series x/s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сделали подарок игрокам
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
65
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
266
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
18
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
3
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
1
Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
12
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
11
В Китае запретили детям до 16 лет вести прямые трансляции
46
Поставщики Intel и Nvidia временно остановят производство в Китае из-за отключения электростанций
12
Японцы стоят в очереди за Oreo с покемонами, а редкий с Мяутом продаётся за 7 000 000 рублей
12
В Steam появилась живописная технодемка The Market of Light на движке Unreal Engine 5
4
Количество пользователей TikTok достигло 1 миллиарда
11
Авторы гоночной аркады Hot Wheels Unleashed напомнили о скором релизе с помощью зрелищного трейлера
+
Ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства, релиз — скоро
5
В Башкирии жители села снесли вышку обычной сотовой связи, подозревая на ней 5G оборудование
62
Ученые реконструировали лица трех древнеегипетских мумий
6
Инсайдеры: GTA 6 покажут уже в ноябре этого года, а карта будет в 3 раза больше, чем в GTA 5
9
TSMC скоро будет располагать образцами процессоров AMD с архитектурой Zen 4
14
Количество активных посетителей TikTok в месяц превысило миллиард человек
+
Skype получит переработанный дизайн, новую функциональность и улучшение производительности
3

Популярные статьи

Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
84
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
61
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
4
Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.
+
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
9
Как выбрать жесткий диск для компьютера
26
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
6

Сейчас обсуждают

Grotlon
12:20
Хватит занимать самобичеванием.
Энтузиаст протестировал Steam Deck и смог поиграть в Doom, Cyberpunk 2077 и пару других игр
Дмитрий
12:20
гугл прогибается перед рекламодателями. Что они захотят завтра и включат
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
Собакевич
12:19
Краткое содержание: "У миня згарела видиокарта Асус - Асус гавно, некогда больше не куплю Асус!"
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
[Zero]
12:19
Если ты хочешь задеть меня такими комментариями, то не получится. Статья не только для постоянной аудитории оверов, но и для тех, кто придет из поиска, а там люди вообще могут даже не понимать разницы...
Как выбрать жесткий диск для компьютера
sidreshot
12:18
Свобода - целовать ботинки нигерам и давать приоритет извращенцам. Да простят меня школьники - лучше уж путин. Нахрена чето менять, тратить энергию. Нет, спасибо я не голодный.
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
Дмитрий
12:18
Если не разбанят ютуб то отключим газ ахахах лол Сами правила ютуба нарушили а теперь шантаж блокировкой. хз что у них в голове.
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
Катерина Стец
12:18
НУ вот и пускай эти ютуберы станут рутуберами. ничего страшного не случится же?
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
[Zero]
12:17
Если в наушниках сидеть и играть, то конечно, не слышно. А если на ночь оставлять закачку торрентов - еще как слышно, хруст сильно выделяется на фоне едва слышного звука кулеров. У меня установлен оди...
Как выбрать жесткий диск для компьютера
Максим Ширшов
12:15
Опускаешь ты только себя, демонстрируя свою глупость и невежество. Ты как идиот бегаешь со своими правилами как с "писанной торбой", не понимая, что они не нужны, если у тебя есть ум, совесть и здравы...
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
[Zero]
12:15
Еще как заметишь, посмотри тесты SMR дисков, когда на них перезаписывают большие объемы данных. Не записывают с 0, а именно перезаписывают. Еще хуже будет ситуация, если инфа на диске сильно фрагменти...
Как выбрать жесткий диск для компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем