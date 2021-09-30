Фил Спенсер не ожидает быстрого разрешения проблем.

Напряженная ситуация с дефицитом компонентов для производства электроники сохраняется. По мнению главы компании AMD, положительные сдвиги можно ожидать только во второй половине следующего года. Глава игрового подразделения Microsoft оценивает ситуацию менее позитивно, накануне Фил Спенсер принял участие в интервью изданию The Wrap, где специалисту задали вопросы о ситуации с поставками игровых консолей Xbox Series X|S.

Дефицит чипов лишь одна из проблем: «Я думаю, что рассуждать об этом только как о конкретной проблеме с производством микросхем, наверное, слишком поверхностно», — цитирует Спенсера ресурс VGC. «Когда я размышляю над тем, что оказывает влияние на получение компонентов, требуемых для производства консоли в сегодняшних условиях, и дальнейшей доставки ее на рынки, где на нее есть спрос, в этом процессе возникает множество узких мест. И я думаю, что, к сожалению, это останется с нами на месяцы, совершенно точно до завершения этого календарного года и в следующем календарном году».

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ранее инсайдеры сообщали, что в следующем году APU, используемые в Xbox, могут перевести на 6-нм техпроцесс TSMC. Он совместим с технологией N7, по которой чипы производятся сейчас. Предполагается, что это позволит увеличить выход годной продукции и объем производства консолей. Однако безрадостные комментарии Фила Спенсера только усиливают сомнения о правдоподобности данной информации.