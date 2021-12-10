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В следующем году Google представит свое решение для запуска Android-игр на ПК с Windows
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Для запуска Android-игр и приложений на настольных ПК существует целый ряд решений, в числе которых и комплексное программное обеспечение для виртуализации, где можно запустить виртуальную машину с операционной системой Android x86, и более узкоспециализированные эмуляторы, например, BlueStacks, да и пользователи Windows могут воспользоваться встроенной подсистемой для запуска Android приложений. Похоже, что теперь Google созрела для создания собственной системы для запуска Android-игр на ПК.

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В Google пока не раскрывают детали, однако известно, что компания разрабатывает собственное решение, не опираясь на существующие реализации, и это будет система для локального запуска Android приложений, а не их трансляции из облака. Грег Хартрелл (англ. Greg Hartrell), менеджер по продуктам подразделения Android-игр и Google Play, в комментариях ресурсу The Verge дал понять, что в ближайшем будущем любители мобильных игр смогут добавить ПК с операционной системой Windows к числу своих игровых устройств на базе операционных систем Google: Android и Chrome OS для хромбуков (англ. Chromebook).

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Источники: The Verge, XDA Developers.

#android #google #google play #мобильные игры
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sop18
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