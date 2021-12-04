Четыре электродвигателя и полноуправляемое шасси.

Илон Маск (англ. Elon Musk) подтвердил изменения в конфигурациях электропикапов Cybertruck, сообщает Electrek. Теперь флагманская модель будет оснащаться четырьмя независимыми электродвигателями и возможностью управления передней и задней осью. Это позволит Cybertruck разворачиваться на месте подобно танку и перемещаться по диагонали: «На начальном этапе будет производиться вариант с 4 электродвигателями, с независимым, очень быстрым изменением крутящего момента на каждом колесе», — сообщил генеральный директор Tesla в Twitter, «У него будут управляемые передние и задние колеса, поэтому он может перемещаться не только как танк, но и по диагонали, как краб».

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Начиная производство Cybertruck в конце следующего года, компания вынуждена ориентироваться на решения конкурентов, которые появятся на рынке раньше. GMC уже начала производство первой партии электропикапов HUMMER EV Edition 1 с тремя моторами общей мощностью более 1000 л.с. и планирует доставить их первым покупателям в середине декабря. Диагональное перемещение Crab Walk за счет полноуправляемого шасси — одно из достоинств HUMMER EV.

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Производство Rivian R1T также уже началось, продажи электропикапа запланированы на начало следующего года. Одной из уникальных функций комплектации с четырьмя электромоторами является возможность танкового разворота Tank Turn, правда совершить его внедорожник может пока только в рекламе. Внедрение Tank Turn отложено из-за необходимости адаптации под различные дорожные условия.