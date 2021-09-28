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В процессорах Intel Meteor Lake может появиться отдельный чип для ускорения ИИ
Об этом сообщает инсайдер Moore’s Law is Dead.
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Инсайдер Moore’s Law is Dead со ссылкой на надежный источник сообщил, что процессоры Intel Meteor Lake могут получить встроенный модуль для ускорения работы приложений, использующих искусственный интеллект. Уже сейчас такие приложения используются для решения множества задач в реальном времени, например, распознавание речи, текста, объектов на фотографиях и видеозаписях, перевода, масштабирования.

К моменту выхода Meteor Lake ИИ проникнет в еще большее количество приложений, поэтому наличие отдельного ИИ-ускорителя в процессоре выглядит вполне правдоподобно. Intel уже работает в этом направлении, в пример инсайдер приводит визуальные процессоры VPU компании.

Считается, что процессоры Meteor Lake запланированы на 2023 год. В мае генеральный директор Intel Патрик Гелсингер сообщил, что разработка Meteor Lake завершена и компания готова приступить к производству первых тестовых образцов. Процессоры выполняются по 7-нм техпроцессу Intel, который теперь носит коммерческое название Intel 4, и состоят из чиплетов.

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#intel #meteor lake
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