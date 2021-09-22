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Появился предполагаемый результат Intel Core i9-12900K в Cinebench R23 и он выше 30000 баллов

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В сети появился снимок с результатами тестирования Intel Core i9-12900K в Cinebench R23. Опубликован он был в Twitter пользователем @hw_reveal, который ранее ничем не отмечался, поэтому достоверность приведенной информации находится под вопросом. На снимке мы видим, что предполагаемый Core i9-12900K работает на частоте 5,3 ГГц, не уточняется, разогнан ли он по всем ядрам до этой частоты вручную, или это автоматическое повышение с помощью технологии Thermal Velocity Boost (TVB), отмечает ресурс Elchapuzasinformatico. В качестве системной платы могла выступать Gigabyte Z690 Aorus Ultra, наименования всех компонентов скрыты.

Источник: Twitter @hw_reveal

 

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Процессор с 16 ядрами и 24 потоками показал отличные результаты, оценка CInebench R23 в многопоточном тестировании составила 30549 баллов. Как показывает Cinebench, это выше, чем у AMD Ryzen Threadripper 2990WX с 32 ядрами и 64 потоками. Если ориентироваться на данные в базе ресурса CPU Monkey, то 16-ядерный и 32-поточный Ryzen 9 5950X показывает в этом тестировании 28600 баллов.

Источник: Twitter @hw_reveal

 

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На снимке также можно заметить, что используемая версия CPU-Z уже верно отражает особенность строения Core i9-12900K — два набора ядер. Память DDR5 определяется как четырехканальная, вероятно, это ошибка, связанная со строением модулей DDR5, каждый из которых имеет по два внутренних канала.

Источник: Twitter @hw_reveal
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получается так.
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Дмитрий Прохоров
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