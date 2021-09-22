Сравниваем предполагаемые характеристики GeForce RTX 30 Super с текущими моделями NVIDIA
Известный достаточно точными предсказаниями Twitter инсайдер @kopite7kimi опубликовал на своей странице предполагаемые характеристики видеокарт GeForce RTX 30 Super. Очередное обновление линейки официально не подтверждено, но инсайдеры ожидают новостей от NVIDIA и появления видеокарт в начале следующего года.
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Как подчеркивает Wccftech, NVIDIA постоянно тестирует различные конфигурации видеокарт и иногда меняет свои планы за несколько недель до запуска новой линейки, известна история об отмененной GeForce RTX 3080 с видеобуфером на 20 ГБ, которая в итоге нашлась в некоторых российских магазинах. Поэтому представленные характеристики могут измениться.
Если предсказание сбудется, NVIDIA использует полный чип GA102 для GeForce RTX 3090 Super. Также ожидается, что видеокарта получит чипы памяти Micron с пропускной способностью на контакт 20 или 21 Гбит/с. Производственные процессы уже должны были достигнуть нужной степени отладки, чтобы такие чипы производились в достаточном количестве.
Модели RTX 3080 Super и RTX 3070 Super должны расположится между своими оригинальными и Ti версиями. Если новому флагману линейки приписывают больше CUDA-ядер, то в RTX 3070 Super их количество может быть таким же, как и в обычной версии. Вероятно, производительность будут наращивать за счет повышения частот. Память в RTX 3070 Super заменят на GDRR6X, что по различным оценкам позволяет повысить кадровую частоту в редких событиях.
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С большим количеством CUDA-ядер, объемом памяти и, судя по всему, большим количеством блоков рендеринга RTX 3060 Super выглядит существенно лучше версии Ti. Модели Super могут получить приблизительно тот же TBP и ту же цену, что и их предшественники.
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