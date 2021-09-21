Один из компонентов успеха Core i9-12900K в Ashes of the Singularity нашли в недавнем патче игры
Результаты тестирования системы с Intel Core i9-12900K в Ashes of the Singularity (AotS) позволили сделать приблизительные выводы о производительности в сравнении с AMD Ryzen 5950X. В одной и той же версии бенчмарка Intel побеждает с перевесом по баллам в 39%. В чем может быть подвох (кроме отсутствия точных данных в базе AotS для адекватного сравнения).
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Пользователи заметили очень интересное изменение в сентябрьском обновлении AotS до версии 3.1. Среди прочего, разработчики внесли изменения в игровой движок. С 8 до 16 увеличилось количество ядер процессора, которые могут одновременно взаимодействовать с GPU, но странность не в этом. Увеличилось максимальное количество потоков, с которыми может взаимодействовать игра, с 16 до 24.
Процессор Intel Core i9-12900K оснащен производительными и эффективными ядрами по формуле 8 + 8, гиперпоточность есть только у производительных, соответственно суммарное количество потоков равно 24. Странное совпадение. Что также может быть интересно, ранее Twitter инсайдер @9550pro, который и обратил внимание на недавнее обновление AotS, сообщал, что Intel якобы собирается вернуть Cinebench в список бенчмарков для сравнения с конкурентами.
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