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Результаты тестирования системы с Intel Core i9-12900K в Ashes of the Singularity (AotS) позволили сделать приблизительные выводы о производительности в сравнении с AMD Ryzen 5950X. В одной и той же версии бенчмарка Intel побеждает с перевесом по баллам в 39%. В чем может быть подвох (кроме отсутствия точных данных в базе AotS для адекватного сравнения).

Пользователи заметили очень интересное изменение в сентябрьском обновлении AotS до версии 3.1. Среди прочего, разработчики внесли изменения в игровой движок. С 8 до 16 увеличилось количество ядер процессора, которые могут одновременно взаимодействовать с GPU, но странность не в этом. Увеличилось максимальное количество потоков, с которыми может взаимодействовать игра, с 16 до 24.

Источник: AotS, изменения в версии 3.1 анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Процессор Intel Core i9-12900K оснащен производительными и эффективными ядрами по формуле 8 + 8, гиперпоточность есть только у производительных, соответственно суммарное количество потоков равно 24. Странное совпадение. Что также может быть интересно, ранее Twitter инсайдер @9550pro, который и обратил внимание на недавнее обновление AotS, сообщал, что Intel якобы собирается вернуть Cinebench в список бенчмарков для сравнения с конкурентами.