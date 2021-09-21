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Накануне процессор Intel Core i9-12900K был замечен в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity. К сегодняшнему утру количество результатов флагмана 12-го поколения существенно увеличилось, если вчера было доступно лишь несколько результатов для нестандартного набора настроек, то сегодня можно увидеть уже более десятка результатов, в том числе, в стандартных пресетах High_1080p и High_1440p — это уже позволяет в какой-то степени сравнить процессор Intel с конкурентами.

Лучший результат Core i9-12900K с GeForce RTX 3080 в пресете High_1080p — 14300 баллов, в High_1440p — 14000 баллов. Для сравнения, результат пары GeForce RTX 3080 и AMD Ryzen 9 5950X в High_1440p — 10100 баллов. Пожалуй, этот результат системы с процессором AMD более или менее подходит для сравнения, поскольку обе платформы тестировались в одной версии бенчмарка. С другой стороны, рабочие частоты компонентов остаются неизвестными, но если отбросить это, то можно утверждать о почти 39% преимуществе системы с Core i9-12900K.