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Недавно сообщалось о работе AMD над Linux драйвером amd-pstate с поддержкой технологии CPPC (Collaborative Processor Performance Control) для эффективного управления состояниями процессоров. Это выяснилось после обнаружения соответствующих исправлений ядра. Накануне работа компании над драйвером подтвердилась, AMD официально представила его на конференции X.Org Developer Conference (XDC 2021), сообщает Phoronix.

С докладом выступил инженер по проектированию программных решений AMD Рэй Хуанг. Начало доклада подтверждает, что катализатором к разработке явилась совместная работа с Valve над игровой консолью Steam Deck. Драйвер решает проблемы некорректного выбора максимальной частоты и проблемы с некоторыми Direct3D играми, которые используют прослойку VKD3D-Vulkan на Linux.

Источник: AMD на XDC 2021, YouTube анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Тесты AMD показывают, что новый драйвер обеспечивает улучшение эффективности для различных рабочих нагрузок, особенно при политике управления Ondemand. В Horizon Zero Dawn amd-pstate позволяет лучше распределить нагрузку по потокам, разгрузить часть ядер, снизить их частоту, а следовательно и энергопотребление процессора. Производительность при этом остается на том же уровне. Как считает Phoronix, драйвер не появится раньше версии ядра Linux 5.16.

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