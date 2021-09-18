AMD представила новый Linux P-state драйвер для процессоров Ryzen на конференции XDC 2021
Недавно сообщалось о работе AMD над Linux драйвером amd-pstate с поддержкой технологии CPPC (Collaborative Processor Performance Control) для эффективного управления состояниями процессоров. Это выяснилось после обнаружения соответствующих исправлений ядра. Накануне работа компании над драйвером подтвердилась, AMD официально представила его на конференции X.Org Developer Conference (XDC 2021), сообщает Phoronix.
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С докладом выступил инженер по проектированию программных решений AMD Рэй Хуанг. Начало доклада подтверждает, что катализатором к разработке явилась совместная работа с Valve над игровой консолью Steam Deck. Драйвер решает проблемы некорректного выбора максимальной частоты и проблемы с некоторыми Direct3D играми, которые используют прослойку VKD3D-Vulkan на Linux.
Тесты AMD показывают, что новый драйвер обеспечивает улучшение эффективности для различных рабочих нагрузок, особенно при политике управления Ondemand. В Horizon Zero Dawn amd-pstate позволяет лучше распределить нагрузку по потокам, разгрузить часть ядер, снизить их частоту, а следовательно и энергопотребление процессора. Производительность при этом остается на том же уровне. Как считает Phoronix, драйвер не появится раньше версии ядра Linux 5.16.
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