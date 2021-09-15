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Фанатов серии Battlefield может ждать неприятная новость, по слухам, дату релиза Battlefield 2042 могут перенести. На это намекают несколько известных инсайдеров и журналистов, например, Джефф Грабб намекнул в Twitter, что вслед за Dying Light 2 на этой неделе станет известно о переносе еще одного проекта, но не уточнил, какого. Заявление подхватили инсайдеры и, проверив информацию по своим каналам, уточнили, что речь идет о новой части Battlefield.

Ресурс Altchar ссылается на два источника в Twitter, это инсайдеры Dealer_Gaming и Shpeshal_Nick. Одна из версий предполагает, что релиз состоится ближе к праздничному сезону, на месяц позже, в конце ноября. По другой версии, не исключен перенос на 2022 год. Как отмечает Altchar, перенос может быть связан с недовольством фанатов из-за отсутствия одиночной кампании. Сейчас пользователи ждут начала открытого бета-тестирования, которое официально запланировано на сентябрь.