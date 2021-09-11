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С одной стороны, инсайдеры обещают анонс очередного обновления видеокарт серии GeForce RTX 30 версиями SUPER в январе следующего года, с другой, в сети снова всплывает слух о подготовке к этому же сроку оставшихся запасов GeForce RTX 2060 из-за дефицита. Об этом уже говорилось ранее, некоторые производители продолжают реализовывать графические ускорители прошлого поколения, но похоже, что ситуация с поставками не улучшается и в 2022 году останется напряженной. Поэтому мы снова слышим о спасательном круге в виде 12-нм графического процессора TU106-300 поколения Turing, но на этот раз есть некоторые изменения.

Как сообщает VideoCardz, в новых поставках GeForce RTX 2060 добавят видеопамяти, ее станет в два раза больше – 12 ГБ вместо 6 ГБ у оригинальной модели. Может быть, это позволит немного освежить видеокарту 2019 года и приблизить ее к RTX 3060, которая оснащается теми же 12 ГБ GDDR6. На серьезное повышение производительности надеяться не стоит.