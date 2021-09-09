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Новая порция данных от инсайдеров указывает на высокую вероятность анонса обновления линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 на выставке CES 2022, которая, если все предположения сбудутся, станет чрезвычайно интересной. Как отмечает VideoCardz, кроме RTX 30 SUPER январская технологическая выставка может объединить презентации видеокарт Intel Arc Alchemist, мобильных процессоров Intel Alder Lake, обновленных AMD Ryzen с гибридной компоновкой 3D V-CACHE и совершенно новых мобильных моделей семейства Rembrandt.

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Неизвестно, будет ли линейка SUPER одновременно представлена для мобильных и настольных платформ. Инсайдер @greymon55, высказывает уверенность только в анонсе мобильных версий. Также продолжаются попытки пристроить куда-нибудь графический процессор GA103, который уже около года безуспешно пытается найти свое место в новой модели. Теперь его считают основой GeForce RTX 3080 SUPER. Известный своими предсказаниями @kopite7kimi намекал, что SUPER модели являются частью программы плавного перехода к следующему семейству Ada Lovelace, которое могут анонсировать в сентябре или октябре 2022 года.