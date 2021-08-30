Голуби полюбили спутниковые тарелки Starlink и могут нарушать работу интернета
Спутниковый интернет Starlink от компании Илона Маска SpaceX продолжает стремительно развиваться. Как сообщалось на прошлой неделе, услугами Starlink уже можно воспользоваться в 14 странах. Все больше пользователей обнаруживают в процессе бета-тестирования Starlink нюансы и недостатки. Так сообщалось о перегреве тарелок и сбоях связи в жарких районах, теперь появилась еще одна причина — голуби.
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Как сообщает ресурс Neowin со ссылкой на интервью профессора университета Суррея и эксперта по кибербезопасности Алана Вудворда агентству BBC, производительность спутникового интернета Starlink находится на высоком уровне, но одной из проблем являются секундные отключения. Профессор связывает отключения с голубями, которым нравится сидеть на тарелке и принимать в ней ванну. Эксперты BBC подтверждают, что птицы ухудшают работу тарелки.
Сбои могут быть следствием раскачивания тарелки птицей, как отмечает Neowin, компания работает над новой версией с более прочной конструкцией. Это не снизит любовь голубей к Starlink, но, возможно, сделает тарелку более устойчивой к внешним воздействиям.
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