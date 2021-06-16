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О неприятной особенности спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска рассказал один из участников программы тестирования, живущий в Аризоне. Пользователь SocietyTomorrow столкнулся с проблемой нагрева спутниковой тарелки, о чем сообщил на портале Reddit. В один из дней неприятное сообщение Thermal Shutdown лишило его связи.

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В технической поддержке компании пользователю объяснили, что тарелка выключается при температуре 50°C и возвращается к работе только когда остынет до 40°C. Владелец смекнул, что можно применить водяное охлаждение и стал поливать тарелку из шланга, что имело успех, но стоило отключить воду, как тарелка снова быстро перегрелась. Как уточняет ресурс Arstechnica, спутниковые тарелки Starlink Dishy McFlatface сертифицированы для работы при температуре окружающей среды от –30°C до +40°C, а в день отключения воздух прогрелся до 48°C.

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Теперь владелец спутниковой тарелки готовит специальный тент, чтобы скрыть устройство и пространство вокруг него от воздействия солнечного излучения. По предположениям, исключив тепло, излучаемое землей, удастся избежать перегрева, поэтому владелец будет получать разрешение на установку вышки.

Лето в Аризоне очень жаркое, поэтому перегрев неудивителен, однако ограничение допустимой температуры тарелки в 40°C не кажется слишком большим — перегрев может произойти в жаркий солнечный день и в регионах с более мягким климатом. Нижний предел в –30°C говорит о возможных проблемах в северных регионах с суровыми зимами.