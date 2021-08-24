Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл в конце июня раскрыла сроки достижения спутниковым интернетом Starlink глобального покрытия. Ожидается это в сентябре, когда около 1800 спутников выйдут на рабочую орбиту. На тот момент было известно, что Starlink обслуживает 11 стран, теперь их число выросло до 14 и в ближайшее время может еще увеличиться: «Наши заявки на получение лицензии находятся на рассмотрении еще во многих других странах. Надеемся обслуживать всю планету Земля в скором времени!», — сообщил Илон Маск в своем Twitter.

Также глава SpaceX в серии сообщений уточнил, что компания уже осуществила поставки 100000 терминалов Starlink. Как подчеркивает ресурс CNBC, в конце июля компания заявляла, что около 90000 человек пользуются ее сервисом, а значит 10000 новых пользователей удалось привлечь приблизительно за 3 недели.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

В настоящий момент сервис находится все еще на стадии бета-тестирования. В списке обслуживаемых стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Швейцария, Дания, Португалия, Новая Зеландия и Австралия.