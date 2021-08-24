Спутниковый интернет Илона Маска уже обслуживает 100000 пользователей в 14 странах
Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл в конце июня раскрыла сроки достижения спутниковым интернетом Starlink глобального покрытия. Ожидается это в сентябре, когда около 1800 спутников выйдут на рабочую орбиту. На тот момент было известно, что Starlink обслуживает 11 стран, теперь их число выросло до 14 и в ближайшее время может еще увеличиться: «Наши заявки на получение лицензии находятся на рассмотрении еще во многих других странах. Надеемся обслуживать всю планету Земля в скором времени!», — сообщил Илон Маск в своем Twitter.
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Также глава SpaceX в серии сообщений уточнил, что компания уже осуществила поставки 100000 терминалов Starlink. Как подчеркивает ресурс CNBC, в конце июля компания заявляла, что около 90000 человек пользуются ее сервисом, а значит 10000 новых пользователей удалось привлечь приблизительно за 3 недели.
В настоящий момент сервис находится все еще на стадии бета-тестирования. В списке обслуживаемых стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Швейцария, Дания, Португалия, Новая Зеландия и Австралия.
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