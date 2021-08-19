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Появились первые подробности об игровых видеокартах Intel Alchemist DG2 и масштабировании XeSS

Часть информации просочилась перед официальным мероприятием.
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Сегодня состоится (уже состоялось) мероприятие Intel Architecture Day 2021, где компания должна раскрыть множество интересных подробностей о своей новейшей продукции. Ресурс VideoCardz опубликовал несколько слайдов, которые демонстрируют содержание мероприятия и некоторые подробности о графической архитектуре Xe-HPG игровых видеокарт Intel Alchemist. Отдельное внимание уделяется новой технологии масштабирования на основе машинного обучения XeSS (вероятно, Xe Super Sampling).

Архитектура Xe-HPG состоит из укрупненных блоков рендеринга Render Slice, внутри которых располагаются ядра Xe Core, объединяющие по 16 движков для векторных (256-бит) и матричных (1024-бит) операций. Каждый Xe Core содержит один блок трассировки лучей. О подсистеме памяти пока известно лишь то, что она содержит большой кэш L2.

Структура плитки Render Slice (1 из 8) флагмана Intel DG2-512EU. Данные: VideoCardz
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В основе технологии XeSS лежат инструкции DP4a для векторных INT8 операций и Xe Matrix eXtensions (XMX) для матричных операций и ускорения глубокого обучения. Отмечается, что XeSS обрабатывает векторы скорости и историю кадров, технология описывается как масштабирование на основе времени. Скорость рендеринга кадра XeSS должна быть немного выше, чем у традиционных методов масштабирования, но приблизительно в два раза ниже, чем в случае рендеринга в нативном 4K.

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