Компании NortonLifeLock и Avast достигли соглашения о слиянии
Как и предполагалось, к 10 августа компании NortonLifeLock и Avast достигли соглашения по условиям слияния. В результате сделки NortonLifelock приобретает акции Avast и становится настоящим гигантом кибербезопасности с огромным количеством активных пользователей — более 500 миллионов. Сумма сделки превышает 8 миллиардов долларов. Стоит отметить, что в конце 2020 года компания NortonLifelock приобрела другого известного разработчика решений в области информационной безопасности — компанию Avira.
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Одним из преимуществ слияния является использование сильнейших сторон обеих компаний для создания широкого и взаимодополняющего набора продуктов для обеспечения информационной безопасности, а также смежных решений с высоким уровнем доверия со стороны пользователей.
После слияния генеральный директор Avast Ондржей Влчек получит должность президента и войдет в совет директоров NortonLifeLock. Соучредитель и директор Avast Павел Баудиш присоединится к совету директоров как независимый директор. Объединенная компания будет зарегистрирована на NASDAQ.
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