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Антивирусные продукты Norton и Avira известны во всем мире. На данный момент программное обеспечение (ПО) Norton для потребителей разрабатывает компания NortonLifeLock, которая была организована из потребительского подразделения Symantec после продажи корпоративного подразделения и бренда Symantec корпорации Broadcom в конце 2019 года.

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Разработчик антивирусного ПО Avira является старейшей немецкой компанией, которую создал Тьярк Ауэрбах (нем. Tjark Auerbach) в далекие 80 годы. В апреле 2020 года компания была продана за $180 млн. Investcorp Technology Partners, а теперь, спустя несколько месяцев, Avira в рамках сделки на сумму $360 млн. переходит к компании NortonLifeLock.

В официальном заявлении генеральный директор NortonLifeLock, Винсент Пилет (англ. Vincent Pilette) сообщает, что приобретение Avira «…ускоряет наш международный рост и расширяет нашу модель выхода на рынок с помощью ведущего решения freemium… », директор по продукту, Гаган Сингх (англ. Gagan Singh), также отметил, что «…мы можем лучше обслуживать более широкий круг потребителей с помощью нашего комбинированного портфеля и бизнес-модели freemium…».

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Стоит отметить, что многие пользователи выбирают для защиты своих систем сторонние антивирусные продукты. Бесплатный антивирус Avira Free Antivirus регулярно занимал ведущие позиции в тестированиях антивирусных лабораторий и пользовался большой популярностью. Теперь, вероятно, бренд Avira исчезнет, но комментарии компании NortonLifeLock ясно дают понять, что популярный бесплатный продукт продолжит свою жизнь и развитие.

Приобретение планируется завершить в первом квартале 2021 года, больше подробностей в официальном пресс-релизе NortonLifeLock.