NortonLifeLock ведет переговоры о приобретении Avast
Стало известно о проведении переговоров по слиянию чешской компании Avast с американским конкурентом NortonLifeLock. Обе компании занимаются разработкой антивирусного программного обеспечения (ПО), которое популярно у пользователей во всем мире. База клиентов у Avast достаточно велика, как отмечает Reuters, ПО брендов Avast и AVG установлено на 435 миллионах устройств.
реклама
К слову, AVG и Avast до 2016 года были конкурентами, но Avast приобрела AVG. Также Avast приобрела и британскую фирму Piriform, известную программой CCleaner для очистки и оптимизации операционной системы. На первый взгляд Avast кажется вполне успешной, поэтому новость о слиянии достаточно неожиданна и порождает логичный вопрос, что будет со всеми этими продуктами в случае объединения двух фирм. В свою очередь, NortonLifeLock, в прошлом потребительское подразделение Symantec, недавно приобрела немецкую компанию Avira, антивирусные решения которой также находятся в верхних строчках различных рейтингов.
По данным The Wall Street Journal, стоимость сделки составляет не менее 8 миллиардов долларов, а окончательное предложение должно быть сформулировано до 11 августа.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила