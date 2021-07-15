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Стало известно о проведении переговоров по слиянию чешской компании Avast с американским конкурентом NortonLifeLock. Обе компании занимаются разработкой антивирусного программного обеспечения (ПО), которое популярно у пользователей во всем мире. База клиентов у Avast достаточно велика, как отмечает Reuters, ПО брендов Avast и AVG установлено на 435 миллионах устройств.

К слову, AVG и Avast до 2016 года были конкурентами, но Avast приобрела AVG. Также Avast приобрела и британскую фирму Piriform, известную программой CCleaner для очистки и оптимизации операционной системы. На первый взгляд Avast кажется вполне успешной, поэтому новость о слиянии достаточно неожиданна и порождает логичный вопрос, что будет со всеми этими продуктами в случае объединения двух фирм. В свою очередь, NortonLifeLock, в прошлом потребительское подразделение Symantec, недавно приобрела немецкую компанию Avira, антивирусные решения которой также находятся в верхних строчках различных рейтингов.

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По данным The Wall Street Journal, стоимость сделки составляет не менее 8 миллиардов долларов, а окончательное предложение должно быть сформулировано до 11 августа.