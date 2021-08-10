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Xiaomi представила неожиданную новинку — робособаку CyberDog. Бионический четвероногий друг CyberDog является разработкой Xiaomi, он способен распознавать объекты, голосовые команды и владельца, выполнять различные задачи, например сопровождение, и преодолевать даже сложные препятствия. На конференции робот смог оформить отличное сальто.

Внешнюю информацию, такую как изображения, свет, расстояние, скорость и звук, в режиме реального времени собирают 11 датчиков, в том числе, датчик глубины Intel RealSense D450. Информация с датчиков передается в «мозг» CyberDog, основанный на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX. Кроме всего прочего, в составе CyberDog используются высокопроизводительные сервоприводы собственной разработки, алгоритмы распознавания и алгоритмы движения Xiaomi.

Источник изображения: Xiaomi Blog анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Программное обеспечение и алгоритмы открыты и доступны для всех желающих. Компания надеется, что инженеры и энтузиасты робототехники будут способствовать развитию семейства четвероногих роботов с открытым исходным кодом. Первая партия CyberDog ограничена, робот оценивается в 9999 китайских юаней или приблизительно 1500 долларов США. Цена отличная, по сравнению с роботом Spot от Boston Dynamics, который стоит около 75000 долларов.

Бинокулярная сверх-широкоугольная камера, камера глубины, интерактивная AI камера, геомагнитный датчик, датчик звуковых волн, датчик TOF, звуковой модуль, световой датчик для взаимодействия головы и хвоста, массив микрофонов, GPS и это далеко не все. Источник изображения: Xiaomi Weibo