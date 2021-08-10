Xiaomi представила робота-собаку CyberDog на основе платформы NVIDIA
Xiaomi представила неожиданную новинку — робособаку CyberDog. Бионический четвероногий друг CyberDog является разработкой Xiaomi, он способен распознавать объекты, голосовые команды и владельца, выполнять различные задачи, например сопровождение, и преодолевать даже сложные препятствия. На конференции робот смог оформить отличное сальто.
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Внешнюю информацию, такую как изображения, свет, расстояние, скорость и звук, в режиме реального времени собирают 11 датчиков, в том числе, датчик глубины Intel RealSense D450. Информация с датчиков передается в «мозг» CyberDog, основанный на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX. Кроме всего прочего, в составе CyberDog используются высокопроизводительные сервоприводы собственной разработки, алгоритмы распознавания и алгоритмы движения Xiaomi.
Программное обеспечение и алгоритмы открыты и доступны для всех желающих. Компания надеется, что инженеры и энтузиасты робототехники будут способствовать развитию семейства четвероногих роботов с открытым исходным кодом. Первая партия CyberDog ограничена, робот оценивается в 9999 китайских юаней или приблизительно 1500 долларов США. Цена отличная, по сравнению с роботом Spot от Boston Dynamics, который стоит около 75000 долларов.
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