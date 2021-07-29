JEDEC утвердила стандарт оперативной памяти LPDDR5X
Оперативная память LPDDR5 уже долгое время присутствует на рынке. Среди ее главных преимуществ относительно предыдущего поколения можно отметить гораздо более высокую скорость, до 6400 Мбит/с, и лучшую энергоэффективность, снизилось напряжение, появился режим глубокого сна и больше ступеней динамического регулирования частоты. Все это ускоряет развитие множества категорий устройств в различных областях.
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Вчера организация по стандартизации JEDEC сообщила об утверждении нового стандарта JESD209 версии 5B для памяти с низким энергопотреблением LPDDR5. Он включает правки и дополнения для продолжения улучшения LPDDR5 в аспектах производительности, энергопотребления и совместимости, а также спецификации нового типа памяти LPDDR5X.
Одним из главных обновлений LPDDR5X является существенное повышение максимальной скорости, до 8533 Мбит/с. Кроме этого, повышена стабильность и надежность — улучшена целостность сигнала с выравниванием TX/RX и реализована поддержка технологии Adaptive Refresh Management. Все это ускорит дальнейшее развитие мобильных устройств с поддержкой 5G, устройств виртуальной реальности, вычислительных систем, использующих ИИ, в том числе систем автопилота в современных автомобилях.
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