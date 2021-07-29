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JEDEC утвердила стандарт оперативной памяти LPDDR5X

Новый тип памяти стал еще быстрее и надежнее.
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Оперативная память LPDDR5 уже долгое время присутствует на рынке. Среди ее главных преимуществ относительно предыдущего поколения можно отметить гораздо более высокую скорость, до 6400 Мбит/с, и лучшую энергоэффективность, снизилось напряжение, появился режим глубокого сна и больше ступеней динамического регулирования частоты. Все это ускоряет развитие множества категорий устройств в различных областях.

Оригинальное фото Artiom Vallat, Unsplash

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Вчера организация по стандартизации JEDEC сообщила об утверждении нового стандарта JESD209 версии 5B для памяти с низким энергопотреблением LPDDR5. Он включает правки и дополнения для продолжения улучшения LPDDR5 в аспектах производительности, энергопотребления и совместимости, а также спецификации нового типа памяти LPDDR5X.

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Одним из главных обновлений LPDDR5X является существенное повышение максимальной скорости, до 8533 Мбит/с. Кроме этого, повышена стабильность и надежность — улучшена целостность сигнала с выравниванием TX/RX и реализована поддержка технологии Adaptive Refresh Management. Все это ускорит дальнейшее развитие мобильных устройств с поддержкой 5G, устройств виртуальной реальности, вычислительных систем, использующих ИИ, в том числе систем автопилота в современных автомобилях.

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