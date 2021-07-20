Биткоин упал ниже 30000 долларов впервые за месяц
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Биткоин продолжает свое падение и тянет за собой весь рынок криптовалют. Накануне стоимость главной криптовалюты опустилась ниже $30000, за последние сутки актив потерял в цене 6,5% и на момент написания торгуется на отметке около $27900. Крупнейшие альткоины потеряли еще больше: стоимость Ethereum за сутки упала на 8%, Binance Coin потерял около 12,5%, а Cardano — около 10%. Падение последовало за крупной распродажей на фондовых рынках, отмечают аналитики CNBC, также подчеркивая безусловное влияние запрета криптовалют в Китае и ужесточение надзора за биржами и индустрией во всем мире в целом. Последний раз ниже $30000 биткоин торговался 22 июня.
Пробитие $30000 рождает предпосылки для дальнейшего снижения курса. Среди подчеркнутых CoinDesk мнений и ожиданий ряда специалистов присутствуют прогнозы снижения вплоть до $15000. Нейтральные оценки предполагают дрейф курса в диапазоне от $20000 до $40000. Аналитическая платформа Glassnode также подчеркивает снижение активности, слабый институциональный спрос и отток биткоинов с бирж в холодные кошельки.
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