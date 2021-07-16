Графика AMD в Samsung Exynos 2200 может насчитывать 6 вычислительных блоков RDNA2
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В ожидании официальных новостей о Samsung Exynos 2200 приходится довольствоваться крупицами информации от инсайдеров. Совсем недавно IceUniverse раскрыл кодовые имена Exynos 2200 и встроенной в него графики от компании AMD. Теперь в руки энтузиаста попала документация, содержащая структурную схему Exynos 2200. Как отмечает IceUniverse, копия, находящаяся в его распоряжении, плохого качества, но достаточного, чтобы понять количество вычислительных блоков.
Встроенная графика AMD на базе архитектуры RDNA2 в Exynos 2200 содержит 6 вычислительных блоков (Compute Units, CU), как например в интегрированной графике Vega 6. Если их конфигурация аналогична той, что используется во всех других графических чипах, то в каждом CU содержится 64 потоковых процессора (Stream Processors, SP), а значит во всем чипе — 384. Это достаточно серьезно. Также отмечается, что графический блок располагается на северо-востоке чипа. Остальные области заняты блоками процессора.
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