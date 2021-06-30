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Трехколесное электрокупе Spiritus от канадских инженеров из Daymak вызывало неподдельный интерес своими динамическими характеристиками и набором применяемых технологий. В арсенале Spiritus запатентованная система беспроводной зарядки, солнечные панели и множество других особенностей. В максимальной комплектации Spiritus разгоняется до сотни за две секунды. Вероятно, компания решила, что этого не достаточно, чтобы привлечь должное внимание к своему детищу и набрать нужное для начала производства количество заказов.

В Daymak решили, что Spiritus не хватает майнинга. В электромобиль встроили установку Nebula для добычи криптовалют, управление майнингом для владельца сделали простейшим — одна кнопка запускает и останавливает майнер. Никаких подробностей компания не приводит, говоря лишь, что выплаты по $10 будут автоматически перечисляться на счет владельца Spiritus.

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Накануне компания запустила на YouTube прямую трансляцию процесса майнинга. Встроенная в электромобиль система за 19 часов смогла добыть практически $12. Какое оборудование и какой алгоритм используется, неизвестно, но на мониторе видна производительность — 185 мегахешей в секунду и энергопотребление около 490 Вт. Потенциальные покупатели уже могут приблизительно оценить экономический эффект.