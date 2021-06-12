Старые операционные системы вместе с видеокартами Kepler потеряют поддержку в новых драйверах NVIDIA
Ранее в документации NVIDIA обнаружили намерения компании завершить поддержку видеокарт на базе графических процессоров с архитектурой Kepler, они являются основой видеокарт GeForce GTX 600 и 700 серий. Возможно, время для этого выбрано не совсем удачно, но что поделать, некоторым моделям исполнилось уже 9 лет. NVIDIA подтвердила эти намерения и накануне стали известны дополнительные подробности грядущих изменений, их собрал ресурс VideoCardz.
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Во-первых, NVIDIA прекращает поддержку не только видеокарт GeForce GTX 600 и 700 серий на базе Kepler, но и поддержку операционных систем (ОС) Windows 7, 8 и 8.1. Последний драйвер R470, поддерживающий эти графические процессоры и ОС, выйдет 31 августа.
Во-вторых, на радость многим обладателям бюджетных сборок того времени с безграничным потенциалом, для GeForce GTX 750 и 750 Ti новые драйвера пока будут выходить, поскольку в основе этих ускорителей лежит более свежая архитектура Maxwell, но при желании использовать новый драйвер потребуется обновиться до Windows 10.
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