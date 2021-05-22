NVIDIA прекращает поддержку видеокарт GeForce 600 и 700 серий на базе архитектуры Kepler
Проблема с доступностью новых видеокарт сохраняется, затрудняя для многих пользователей апгрейд. Среди них не только те, кто хотел заменить условную RTX 2080 на RTX 3080, но и пользователи, которые гораздо реже обновляют компоненты и являются владельцами значительно более древних видеокарт.
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Владельцы топовых решений предыдущих лет иногда очень долго не задумываются об обновлении, некоторые используют компоненты более 10 лет, что вполне допустимо, если не предъявлять к системе завышенных требований.
Флагманы NVIDIA на базе архитектуры Kepler, GTX 600 и 700 серий, вполне могут показывать уровень производительности между GTX 1050 и GTX 1060 в современных играх — отлично для неискушенного пользователя, тем более, что драйверы для этих видеокарт обновляются уже 9 лет, но этому пришел конец.
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NVIDIA прекращает поддержку видеокарт Kepler в драйверах старше версии R470.XX. Вряд ли это что-то изменит для старых моделей, но, если кто-то планировал продолжить использовать их для современных игр, в будущем можно ожидать некоторых проблем.
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