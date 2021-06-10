Энергию вулканов Сальвадора будут использовать для майнинга биткоинов
В Сальвадоре биткоин стал официальным средством платежа наравне с долларом США. Президент страны Найиб Букеле взял четкий курс на развитие рынка биткоинов и уже пытается привлечь крупные майнинговые компании дешевой энергией, получаемой из геотермальных источников. В своем Twitter глава страны заявил, что дал указание государственной геотермальной компании LaGeo позволить жаждущим дешевой энергии майнерам подключиться к вулканическим ресурсам, сообщает CoinDesk.
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LaGeo должна разработать план для обеспечения майнеров дешевой, чистой и возобновляемой энергией. На первом этапе сообщается о возможности выделения 95 МВт. Звучит достаточно заманчиво, особенно в текущей ситуации, когда Bitcoin, основывающийся на алгоритме доказательства работы, подвергается серьезной критике из-за загрязнения окружающей среды вследствии огромного энергопотребления и стимулирования выбросов углекислого газа в атмосферу.
Для декарбонизации биткоина пока не придумали ничего лучше использования возобновляемых источников энергии. Ранее сообщалось о создании специального совета для надзора за используемыми энергоресурсами и амбициозными майнинговыми проектами на базе возобновляемых источников энергии.
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