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Мировое сообщество стремится снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и замедлить глобальное потепление, которое угрожает человечеству. В эти планы совершенно не вписываются криптовалюты, добыча которых связана с использованием энергоемкого оборудования. Энергетическая нагрузка от криптовалютных проектов тянет вверх расход ископаемого топлива и выбросы углекислого газа в атмосферу. Страны начинают запрещать майнинг из-за невозможности достичь целевых показателей по декарбонизации.

Крупные майнинговые предприятия нашли для себя возможное решение — это не продвижение новых алгоритмов криптовалют для отказа от энергоемкого оборудования, а использование возобновляемых источников энергии для энергоснабжения. По сообщению Gizmodo, криптоимперия Монтаны собирается построить в штате крупнейшую для США солнечную электростанцию стоимостью 250 миллионов долларов Basin Creek Solar. Солнечные коллекторы, расположенные на территории площадью 1600 акров (около 6,5 кв. километров или 650 гектар), обеспечат до 300 МВт энергии.

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За проектом стоит множество компаний, одна из них Atlas Power — крупный добытчик криптовалюты, рассчитывающий на 75 МВт энергии от нового проекта, остальная часть будет направлена в общую сеть энергоснабжения. Со ссылкой на представителя проекта отмечается, что Atlas Power недавно перешла с ASIC для добычи Bitcoin на видеокарты для добычи Ethereum, сократив энергопотребление до 25 МВт.

Компания планирует увеличить свой парк ускорителей достигнув обозначенного выше уровня энергопотребления. Судьба проекта решится 17 июня на заседании регулирующих органов округа «Силвер-Боу», отмечает The Verge. Проект не вызывает одобрения у местных жителей и не вписывается в стратегию местных властей по энергоснабжению штата, поэтому представители экологических организаций считают абсурдом одобрение строительства солнечной станции в угоду майнерам.