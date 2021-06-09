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Несколько дней назад стало известно о намерениях президента Сальвадора Найиба Букеле официально признать биткоин (Bitcoin, BTC) в качестве платежного средства. Накануне эта инициатива была принята законодательным собранием государства — первая криптовалюта должна получить тот же юридический статус, что и доллары США.

В официальном документе указано, что узаконивание биткоина будет содействовать экономическому росту страны и национального богатства в интересах неселения, примерно 70% которого не имеет доступа к традиционным финансовым услугам.

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Закон обяжет все предприятия принимать биткоины, но правительство будет выступать в качестве опоры для организаций, которые не хотят брать на себя риски из-за нестабильности криптовалюты — государство возьмет на себя обмен биткоинов на доллары США. Также CoinDesk подчеркивает слова президента о разработке закона, который предоставит постоянное место жительства любому человеку, инвестировавшему 3 BTC в экономику Сальвадора.