Биткоин становится законным платежным средством в Сальвадоре
Несколько дней назад стало известно о намерениях президента Сальвадора Найиба Букеле официально признать биткоин (Bitcoin, BTC) в качестве платежного средства. Накануне эта инициатива была принята законодательным собранием государства — первая криптовалюта должна получить тот же юридический статус, что и доллары США.
реклама
В официальном документе указано, что узаконивание биткоина будет содействовать экономическому росту страны и национального богатства в интересах неселения, примерно 70% которого не имеет доступа к традиционным финансовым услугам.
Закон обяжет все предприятия принимать биткоины, но правительство будет выступать в качестве опоры для организаций, которые не хотят брать на себя риски из-за нестабильности криптовалюты — государство возьмет на себя обмен биткоинов на доллары США. Также CoinDesk подчеркивает слова президента о разработке закона, который предоставит постоянное место жительства любому человеку, инвестировавшему 3 BTC в экономику Сальвадора.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила