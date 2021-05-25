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Bitcoin и другие криптовалюты, базирующиеся на Proof-of-Work алгоритме, сталкиваются с большими проблемами. Стремительный рост криптовалютного рынка уже не позволяет закрывать глаза на энергопотребление оборудования майнеров, которое в общей совокупности превышает энергопотребление некоторых государств. Это одна из причин нового жесткого политического курса Китая в отношении криптовалют.

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Илон Маск, являющийся сторонником криптовалют, ранее выбрал Bitcoin для диверсификации и максимизации доходов Tesla, а также ввел возможность прямой оплаты электромобилей компании биткоинами. В скорости специалист пересмотрел свое решение, выразив беспокойство быстрым ростом использования ископаемого топлива для добычи биткоинов.

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Это в совокупности с постепенным запретом криптовалют и майнинга в Китае обрушило рынок. Ситуация явно не устраивает майнеров и крупных инвесторов, среди которых и компания MicroStrategy с более чем 92 тыс монет. Ее генеральный директор Майкл Сэйлор организовал Илону Маску встречу с североамериканскими майнерами, которая завершилась созданием организации для стандартизации энергетической отчетности майнеров.

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Главы Tesla подчеркнул перспективность этого шага: «Они обязались опубликовать текущее и планируемое использование возобновляемых источников энергии и попросить майнеров во всем мире сделать это. Потенциально многообещающе». Питер Уолл, исполнительный директор Argo Blockchain, также объяснил Forbes, что «совет по майнингу биткойнов — следующий логический шаг в стимулировании отраслевого перехода на возобновляемые источники энергии».