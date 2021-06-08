В США совершили крупнейшую криптовалютную сделку с недвижимостью на 22,5 млн долларов
В США совершили крупнейшую криптовалютную сделку с недвижимостью. Пентхаус элитного комплекса, расположенного в районе Серфсайд на Майами-Бич, был приобретен за 22,5 миллиона долларов. Покупка была совершена спустя несколько недель после того, как проект Arte Surfside объявил о приеме криптовалютных платежей, сообщает Forbes. Имя покупателя не раскрывается, как и то, в какой криптовалюте была осуществлена транзакция.
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Площадь квартиры составляет 470 квадратных метров, но главной ее особенностью является огромная терасса площадью 275 квадратных метров, с которой открывается завораживающий панорамным вид.
Джованни Фашиано, партнер по развитию Arte, намекал, что Майами привлекает все больше инвестиционных компаний, владеющих криптовалютой, поэтому для застройщиков важно реализовать простые и безопасные методы работы с блокчейном для сообщества криптовалютных инвесторов. «Arte — единственный кондоминиум в Майами, позиционирующий себя для привлечения этого сообщества на данный момент, и мы гордимся тем, что взяли на себя инициативу в партнерстве с SolidBlock» (PR Newswire).
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