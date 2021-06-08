GALAX готовит Hall Of Fame версию GeForce RTX 3080 Ti для установления новых рекордов
Компания GALAX известна линейкой видеокарт Hall Of Fame (HOF). Это вершина инженерной мысли сотрудников подразделения OC Lab. Видеокарты HOF готовы к экстремальному разгону и установлению рекордов. Ранее компания представила в линейке HOF GeForce RTX 3090 — этот монстр установил 16 рекордов и стал первой видеокартой RTX 3090, графический процессор которой преодолел частоту 3 ГГц, отмечает компания.
реклама
Теперь GALAX готовит еще одну видеокарту HOF — ей станет GeForce RTX 3080 Ti. Компания официально сообщила об этом на своей странице в Facebook, где появились изображения новой модели. Внешне новинка практически не отличается от RTX 3090 HOF, как и оригинальные видеокарты NVIDIA, основанные на одной печатной плате.
Изменения могут коснуться комплектации, как отмечает VideoCardz, пока наиболее заметным изменением является отсутствие дисплея HOF Panel III, но он может появиться в одной из комплектаций, как в случае с RTX 3090, для которой представили не менее 3 вариантов.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила