Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания GALAX известна линейкой видеокарт Hall Of Fame (HOF). Это вершина инженерной мысли сотрудников подразделения OC Lab. Видеокарты HOF готовы к экстремальному разгону и установлению рекордов. Ранее компания представила в линейке HOF GeForce RTX 3090 — этот монстр установил 16 рекордов и стал первой видеокартой RTX 3090, графический процессор которой преодолел частоту 3 ГГц, отмечает компания.

Теперь GALAX готовит еще одну видеокарту HOF — ей станет GeForce RTX 3080 Ti. Компания официально сообщила об этом на своей странице в Facebook, где появились изображения новой модели. Внешне новинка практически не отличается от RTX 3090 HOF, как и оригинальные видеокарты NVIDIA, основанные на одной печатной плате.

Источник: GALAX Facebook анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Изменения могут коснуться комплектации, как отмечает VideoCardz, пока наиболее заметным изменением является отсутствие дисплея HOF Panel III, но он может появиться в одной из комплектаций, как в случае с RTX 3090, для которой представили не менее 3 вариантов.