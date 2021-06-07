Референсную Radeon RX 6900 XT Liquid Cooling с 18 ГГц памятью заметили в магазине за 400000 рублей
Вчера референсную Radeon RX 6900 XTX с жидкостным AIO-охлаждением впервые обнаружили в составе готовой системы. Видеокарта сменила название, теперь вариант именуется как XT LC. Сегодня модель уже заметили в каталоге бразильского интернет магазина (VideoCardz), что подтверждает скорый старт продаж. Стоит модель ожидаемо не мало, а ее описание, если оно верное, содержит достаточно интересные спецификации.
реклама
Для RX 6900 XT LC (21308-02-10G) от Sapphire, но с референсным дизайном AMD, указана цена в диапазоне от 23500 до 28000 бразильских реалов. В пересчете на доллары стоимость достигает $5550, а на рубли — около 400000 руб. Начало продаж запланировано на 30 июня.
Максимальная частота графического процессора достигает 2,435 ГГц, но больший интерес вызывает эффективная частота видеопамяти — 18 ГГц, что для GDDR6 является очень высоким уровнем. Возможно, это опечатка, хотя за такие деньги можно собрать видеокарту из самых отборных чипов и разогнать видеопамять до такой частоты.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила