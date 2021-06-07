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Вчера референсную Radeon RX 6900 XTX с жидкостным AIO-охлаждением впервые обнаружили в составе готовой системы. Видеокарта сменила название, теперь вариант именуется как XT LC. Сегодня модель уже заметили в каталоге бразильского интернет магазина (VideoCardz), что подтверждает скорый старт продаж. Стоит модель ожидаемо не мало, а ее описание, если оно верное, содержит достаточно интересные спецификации.

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Для RX 6900 XT LC (21308-02-10G) от Sapphire, но с референсным дизайном AMD, указана цена в диапазоне от 23500 до 28000 бразильских реалов. В пересчете на доллары стоимость достигает $5550, а на рубли — около 400000 руб. Начало продаж запланировано на 30 июня.

Максимальная частота графического процессора достигает 2,435 ГГц, но больший интерес вызывает эффективная частота видеопамяти — 18 ГГц, что для GDDR6 является очень высоким уровнем. Возможно, это опечатка, хотя за такие деньги можно собрать видеокарту из самых отборных чипов и разогнать видеопамять до такой частоты.