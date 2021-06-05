Референсную Radeon RX 6900 XTX с жидкостной AIO заметили в составе готового ПК
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Загадочная референсная Radeon RX 6900 XTX с жидкостным охлаждением была замечена в руках китайского энтузиаста несколько месяцев назад. Произошло это во время появления на рынке первых видеокарт на базе отборного графического процессора Navi21 XTXH, что позволяло предположить о существовании намерений у компании AMD по выпуску модели на базе этого чипа в референсном дизайне и с жидкостным охлаждением. Но дефицит помешал этому, или нет?
Видеокарта Radeon RX 6900 XTX была замечена в составе готовой системы, построенной полностью на компонентах AMD. За компьютер с Ryzen R9 5950X и мифическим флагманом серии Radeon 6000 просят 20999 юаней или около 3300 долларов США, что в текущих реалиях кажется достаточно неплохой ценой.
К сожалению, ссылку на сам магазин источник не приводит, неизвестно, доступна ли на самом деле данная конфигурация. Официально AMD не подтвердила существование Radeon RX 6900 XTX, как и применение для референсных моделей жидкостного охлаждения.
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