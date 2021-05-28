В патентах Tesla для Cybertruck обнаружили походную кухню и дальность пробега 980 километров
Несколько патентов, опубликованных накануне, раскрыли целый ряд особенностей пикапа Tesla Cybertruck. По сообщениям нескольких ресурсов, пикап будет оснащен гибкой солнечной панелью. Это было известно ранее, но только сейчас появился патент, регистрирующий уникальную конструкцию решения. Солнечная панель будет похожа на жалюзи, которыми будет закрываться грузовая часть кузова. Гибкая конструкция разворачивается и сворачивается автоматически, хранясь в специальном отсеке.
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Также в одном из патентов обнаружили изображения интерфейса системы управления Cybertruck и они раскрыли сразу несколько особенностей. Во-первых, на изображениях заметили новый аксессуар — развертываемую походную кухню с электрической плитой для приготовления. Возможно, пользователю будут доступны даже встроенные профили для различных блюд. На одном из изображений заметили режим «Стейк».
Во-вторых, на снимках интерфейса присутствует надпись 610 миль. Предполагается, что это дальность пробега на одном заряде. Это практически 1000 км (около 982 км), что является внушительным показателем для тяжелого грузового автомобиля.
Также был найден патент бронированного стекла. В нем описывается стекло, состоящее из трех слоев — внешнего, внутреннего и адгезионного промежуточного. Внешний слой толщиной до 5 мм выполнен из боросиликата. Внутренний слой толщиной до 1,1 мм изготовлен из алюмосиликата. Слой между ними использует оба материала.
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