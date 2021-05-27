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В сети появился первый тест GeForce RTX 3080 Ti, новой флагманской модели с ограничителем майнинга. Видеокарта отметилась в небезызвестном Geekbench, который зафиксировал не только ее производительность, но и некоторые характеристики, подтверждающие предыдущие предположения.

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По сравнению с GA102-200 в GeForce RTX 3080, графический процессор GA102-225 нарастил мощь в виде дополнительных мультипроцессоров — теперь их 80, а не 68, соответственно количество CUDA-ядер выросло до 10240. Существенная прибавка. В процессе тестирования графический процессор повышал частоту до 1,67 ГГц. Скорость GDDR6X памяти объемом 12 ГБ составляет 19 Гбит/с, за счет широкого 384-битного интерфейса это обеспечит пропускную способность 912 ГБ/с. Память в RTX 3090 чуть быстрее с номинальными 936 ГБ/с.

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Видеокарта набрала 238603 балла в тесте CUDA. Если посетить страницу с усредненными результатами Geekbench, то можно увидеть, что результат новинки практически идентичен GeForce RTX 3090 и это не удивительно. Разница в количестве CUDA ядер между этими видеокартами мала, у RTX 3090 их на 256 больше. С оригинальной RTX 3080 разница гораздо существеннее.