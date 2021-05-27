Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производительность GeForce RTX 3080 Ti в Geekbench оказалась равна RTX 3090

Новинка догоняет «Большой свирепый GPU» от NVIDIA.
[ ] для раздела Блоги
2
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В сети появился первый тест GeForce RTX 3080 Ti, новой флагманской модели с ограничителем майнинга. Видеокарта отметилась в небезызвестном Geekbench, который зафиксировал не только ее производительность, но и некоторые характеристики, подтверждающие предыдущие предположения.

Источник: Geekbench и Twitter @BenchLeaks

 

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

По сравнению с GA102-200 в GeForce RTX 3080, графический процессор GA102-225 нарастил мощь в виде дополнительных мультипроцессоров — теперь их 80, а не 68, соответственно количество CUDA-ядер выросло до 10240. Существенная прибавка. В процессе тестирования графический процессор повышал частоту до 1,67 ГГц. Скорость GDDR6X памяти объемом 12 ГБ составляет 19 Гбит/с, за счет широкого 384-битного интерфейса это обеспечит пропускную способность 912 ГБ/с. Память в RTX 3090 чуть быстрее с номинальными 936 ГБ/с.

Источник: Geekbench

 

реклама

Видеокарта набрала 238603 балла в тесте CUDA. Если посетить страницу с усредненными результатами Geekbench, то можно увидеть, что результат новинки практически идентичен GeForce RTX 3090 и это не удивительно. Разница в количестве CUDA ядер между этими видеокартами мала, у RTX 3090 их на 256 больше. С оригинальной RTX 3080 разница гораздо существеннее.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx geforce rtx 30
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
35

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
9
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
35
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
37
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
98
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
73
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
48
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
46
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
18
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
28
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
+
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
45
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
+
Goldman Sachs: Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты
5
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
17
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
28
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5 в ранний доступ и представила шикарное техническое демо
20

Популярные статьи

Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
43
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
60
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
150
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
14:50
быдлокодеры все засрут.
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
Собаки на Zen'е
14:47
Ты опущенный по жизни тип. Так как большинство современных игр может в многопоток, ты не увидишь обещанного прироста. Выросшим IPC 11900K приходится компенсировать отсутствие двух ядер, поэтому между ...
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
SATelit
14:47
а 256.000 рублей это не дорогая вещь?))))) Ты только это судье не говори когда у тебя всё будет изыматься, а тебе условный срок рисоваться)))) А то мало ли, на 15-ху наговоришь)))))
Глава NVIDIA считает, что основной спрос генерируют профессиональные майнеры
oldschoolgamer
14:41
У разработчиков и блогеров есть, вот они и будут играть :-) Хвалить друг друга и целоваться в засос, как было с Киберпанком.
Похоже, Dying Light 2 выйдет в начале декабря
jmaxj
14:39
Любимый всеми амдшниками синебенч. Бери в руки калькулятор и дели 8433 на 7340. Получаем ровно 15%. https://hwbot.org/benchmark/cinebench_-_r20/rankings?hardwareTypeId=processor_6419&cores=8#start=0#i...
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
100ri4ok Tot
14:33
То есть убивать в игре пачками арабов, русских или вьетнамцев - это хорошо, а взять ник "киллер чурок" - плохо?
Activision рассказала, как продвигается борьба с «токсичностью» в серии Call of Duty
jmaxj
14:32
Не вижу на твоём жипеге записи геймплея, ATC, CPU-Z. R5 3600 не может быть быстрее 9900к ни при каких условиях, постеснялся бы настолько очевидные фейки выкладывать.
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
Зеновий Радеонович
14:32
что мешает сейчас это сделать?
Granite Ridge и Strix Point с ядрами Zen5 и Zen4D — предполагаемые процессоры 8000 серии AMD Ryzen
Red Cat
14:31
Чет мне кажется что это фейк.
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
Dr.Power
14:31
Вот возьму и соглашусь с Вами. Есть райзен 5 3600. есть 64 гига памяти. сначала это все работало хорошо. Потом не очень, начали спонтанные перезагрузки появляться, особенно когда я пару терабайт начин...
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем