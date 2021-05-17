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Samsung увеличила инвестиции в исследование полупроводников и строительство новой фабрики

Samsung хочет стать ведущим мировым производителем к началу следующего десятилетия.
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В стремлении удовлетворить спрос, существенно превышающий предложение, полупроводниковые компании наращивают объемы инвестиций. Так в своем официальном заявлении Samsung Electronics сообщила, что увеличивает инвестиции в производство и бизнес-подразделения System LSI до 171 триллионов вон, что эквивалентно приблизительно 155,6 миллиардам долларов США. Относительно ранее озвученных планов размер инвестиций увеличился на 38 триллионов вон или 33,4 миллиардов долларов.

Оригинальное фото PublicDomainPictures, Pixabay

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Samsung хочет стать ведущим мировым производителем к началу следующего десятилетия и завоевывать новые индустрии, основанные на технологиях следующего поколения — автономном вождении, искусственном интеллекте и 5G. Продолжается строительство нового завода в городе Пхёнтхэк. Он предназначен для производства полупроводников DRAM по нормам 14 и 5 нанометров на самой современной производственной линии P3 с применением литографии в жестком ультрафиолете (EUV). По предварительным оценкам, строительство должно быть завершено во второй половине следующего года.

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