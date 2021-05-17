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В стремлении удовлетворить спрос, существенно превышающий предложение, полупроводниковые компании наращивают объемы инвестиций. Так в своем официальном заявлении Samsung Electronics сообщила, что увеличивает инвестиции в производство и бизнес-подразделения System LSI до 171 триллионов вон, что эквивалентно приблизительно 155,6 миллиардам долларов США. Относительно ранее озвученных планов размер инвестиций увеличился на 38 триллионов вон или 33,4 миллиардов долларов.

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Samsung хочет стать ведущим мировым производителем к началу следующего десятилетия и завоевывать новые индустрии, основанные на технологиях следующего поколения — автономном вождении, искусственном интеллекте и 5G. Продолжается строительство нового завода в городе Пхёнтхэк. Он предназначен для производства полупроводников DRAM по нормам 14 и 5 нанометров на самой современной производственной линии P3 с применением литографии в жестком ультрафиолете (EUV). По предварительным оценкам, строительство должно быть завершено во второй половине следующего года.