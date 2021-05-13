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Астронавт МКС отметил важную веху в истории одного из туалетов космической станции

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Томас Песке (фр. Thomas Pesquet), французский астронавт и член экипажа МКС, в среду 12 мая опубликовал важную новость в своем Twitter. Один из туалетов на Международной космической станции (МКС) был использован 40000 раз: «Этот космический туалет использовался 40000 раз, что является важной вехой! Нам необходимо поддерживать его, поскольку санитария и очистка сточных вод являются правом человека и целью устойчивого развития Организации Объединенных Наций».

Источник: Twitter @Thom_astro

 

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Как отмечает ресурс Digital Trends, вопрос «Как астронавты ходят в туалет?» является одним из наиболее популярных. Астронавт NASA Крис Кэссиди (англ. Chris Cassidy) в прошлом году записал видео с подробным описанием системы Waste and Hygiene Compartment, включающей душ и туалет. Подробный рассказ о захватывающем процессе посещения космического туалета новейшего образца содержал не только информацию о принципе работы, но и демонстрацию основных механизмов и панелей управления.


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13:07
реально такие нужные вещи как нормально посрать, в космосе очень проблемно. все выделения нужно постоянно отсасывать, особенно сложно с полужидкими фракциями, так как они хорошо по заднему месту могут...
Астронавт МКС отметил важную веху в истории одного из туалетов космической станции
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