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Как стало известно накануне, семейство процессоров Alder Lake-S должно выйти в ноябре этого года. О производительности новинок известно мало, но сегодня в базе данных программы для мониторинга игровой производительности CapFrameX появилась запись с результатами тестирования инженерного образца Alder Lake-S в игре Dota 2 с графическим API DirectX 11.

Тестовая система была основана на процессоре, который, вероятно, обладал базовой частотой 2,2 ГГц. Стоит напомнить, что обнаруженные ранее инженерные образцы ES2 обладали базовой частотой 1,8 ГГц. В системе использовался набор оперативной оперативной памяти DDR5-4800 объемом 32 ГБ и видеокарта GeForce RTX 3080.

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Никаких данных о настройках и режиме тестирования нет, только результаты, среди которых:

максимальное количество кадров 549,15;

среднее 119,98;

минимальное 46,93.

Вполне возможно, что позже больше подробностей появится на каком-либо китайском ресурсе, как это обычно бывает. Для приблизительного сравнения несколько тестов Dota 2 на ресурсах NotebookCheck и TheTechRevolutionist с процессорами AMD Ryzen.

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Источник: ComputerBase и CapFrameX.