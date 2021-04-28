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Нью-Йорк в скором времени присоединится к списку штатов, запрещающих продажу автомобилей с не нулевыми выбросами. Соответствующий законопроект был принят законодательным собранием штата, получив значительную поддержку. Теперь законопроект направляется к губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), где, как ожидается, он будет окончательно принят, сообщает ресурс Electrek.

Этот закон сделает Нью-Йорк вторым после Вашингтона штатом США, в котором запрет на неэкологичные автомобили будет принят законодательно. В Нью-Йорке запрет вступит в силу для большинства видов транспорта с 2035 года, в Вашингтоне с 2030 года. Губернаторы Калифорнии и Массачусетса поставили цели по прекращению продаж бензиновых автомобилей к 2035 году.

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Подчеркивается, что в законопроекте не указан конкретный тип топлива, употребляется словосочетание «100% нулевые выбросы». Хотя аккумуляторные электромобили являются наиболее популярным видом транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, другой транспорт, например, использующий топливные элементы, также будет соответствовать новым требованиям.