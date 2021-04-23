Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Перед официальной презентацией видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 неоднократно появлялась информация о модели RX 6900 XTX – флагмане с системой жидкостного охлаждения. К сожалению, такой модели компания не представила. По мнению многих, компания и не думала о применении жидкостного охлаждения, однако появились доказательства обратного.

Источник изображения: Weibo реклама

Знакомьтесь, перед вами Radeon RX 6900 XTX с референсным жидкостным охлаждением. Общая стилистика системы охлаждения и цветовая схема полностью совпадает с представленными моделями — хромированные накладки, большая буква R в новом дизайне.

Источник изображения: Weibo анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Что касается системы охлаждения, то ее большая часть скрыта кожухом. К сожалению не удастся увидеть водоблок и реализацию пассивного охлаждения видеопамяти и подсистемы питания. Используется тонкий односекционный радиатор с единственным вентилятором — не самый производительный вариант.

реклама

Видеокарта выглядит как готовый продукт, вероятно, она могла оснащаться отборным графическим процессором Navi 21 XTXH, который только недавно дебютировал в составе партнерских видеокарт. Дефицит графических процессоров мог стать причиной отмены выхода этой модели на рынок.

Источник: Wccftech, Weibo