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Производители транспортных средств стремятся как можно быстрее перейти на электродвигатели. В настоящее время самый развитый рынок электрических транспортных средств расположен в Китае и, как показывает практика, всеобщая электрификация может привести к губительным последствиям для природы.

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В 2020 году суммарная масса утилизируемых аккумуляторных батарей достигла 200000 тонн, а в 2025 году этот показатель составит 780000 тонн, сообщает ITHome со ссылкой на данные Китайского центра исследований автомобильных технологий. Такое количество аккумуляторов невозможно утилизировать надлежащим образом.

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Сейчас в Китае, несмотря на строгое законодательное регулирование, большое количество отработанных аккумуляторных батарей попадает в руки недобросовестных компаний, которые экономят на утилизации.

Аккумулятор мобильного телефона может загрязнять 1 км2 земли в течение 50 лет. Аккумуляторная батарея электромобиля гораздо крупнее и содержит тяжелые металлы. Гексафторфосфат лития, один из компонентов электрода, легко гидролизуется в воздухе с образованием вредных веществ, которые могут представлять большую угрозу для окружающей среды.

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Процесс утилизации списанных батарей далек от идеала и требует совершенствования инструкций и нормативов, внедрения системы отслеживания всего жизненного цикла батарей и разработки инновационных методов для утилизации, отмечают специалисты отрасли.

Источник: ITHome