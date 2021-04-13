Тотальная электрификация транспорта может привести к серьезному загрязнению окружающей среды
Производители транспортных средств стремятся как можно быстрее перейти на электродвигатели. В настоящее время самый развитый рынок электрических транспортных средств расположен в Китае и, как показывает практика, всеобщая электрификация может привести к губительным последствиям для природы.
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В 2020 году суммарная масса утилизируемых аккумуляторных батарей достигла 200000 тонн, а в 2025 году этот показатель составит 780000 тонн, сообщает ITHome со ссылкой на данные Китайского центра исследований автомобильных технологий. Такое количество аккумуляторов невозможно утилизировать надлежащим образом.
Сейчас в Китае, несмотря на строгое законодательное регулирование, большое количество отработанных аккумуляторных батарей попадает в руки недобросовестных компаний, которые экономят на утилизации.
Аккумулятор мобильного телефона может загрязнять 1 км2 земли в течение 50 лет. Аккумуляторная батарея электромобиля гораздо крупнее и содержит тяжелые металлы. Гексафторфосфат лития, один из компонентов электрода, легко гидролизуется в воздухе с образованием вредных веществ, которые могут представлять большую угрозу для окружающей среды.
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Процесс утилизации списанных батарей далек от идеала и требует совершенствования инструкций и нормативов, внедрения системы отслеживания всего жизненного цикла батарей и разработки инновационных методов для утилизации, отмечают специалисты отрасли.
Источник: ITHome
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