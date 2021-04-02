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Драйвер для встроенной графики Xe в Intel Rocket Lake-S задержится на несколько недель

Процессоры были официально выпущены на прошлой неделе.
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Автор оригинального фото Bruno / Germany, Pixabay

 

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Новые процессоры от Intel были официально выпущены на прошлой неделе, хотя неофициально они продаются уже около месяца. Несмотря на это, Intel до сих пор не выпустила драйвер для интегрированной графики на базе архитектуры Xe.

В обзорах ряда технических изданий уделялось внимание производительности встроенной графики процессоров Rocket Lake-S, это было возможно только благодаря специальному драйверу Intel для прессы, его распространение запрещено соглашением о неразглашении. Общедоступный графический драйвер для пользователей до сих пор не появился.

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Представители VideoCardz подтверждают это, на момент написания драйверов нет ни на официальном сайте Intel, ни на сайте партнеров производителей материнских плат. По некоторой информации, пользователи операционной системы Windows 10 могут получить драйвер версии 27.20.100.9168 от 25 января через центр обновлений. Этот драйвер обладает поддержкой графики Iris Xe (PCI\VEN_8086 DEV_9A40) для мобильных процессоров Tiger Lake.

Источник: Twitter @gfxlisa

 

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На вопросы пользователей в Twitter о сроках появления драйвера для процессоров Rocket Lake-S ответила Лиза Пирс, вице-президент группы Intel по архитектуре, графике и программному обеспечению. Без каких-либо подробностей Лиза Пирс сообщила, что драйвер появится через несколько недель.

Источник: AdoredTV, VideoCardz, Twitter @gfxlisa

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