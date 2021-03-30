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Как и было запланировано, компания NVIDIA к концу марта внедрила поддержку технологии расширенного размера регистра базовых адресов (Resizable BAR) для всех видеокарт GeForce RTX 30 серии. Для поддержки Resizable BAR требуется совместимое оборудование: процессор, материнская плата с обновленным BIOS, новейший драйвер GeForce Game Ready версии 456.89 или выше. Также потребуется обновить BIOS видеокарты — это касается всех моделей за исключением GeForce RTX 3060.

Оригинальное фото: Unsplash реклама

Владельцам видеокарт Founder Edition необходимо загрузить специальный инструмент прямо с сайта NVIDIA. Владельцам видеокарт от сторонних производителей необходимо воспользоваться фирменными утилитами, предназначенными для работы с определенными моделями.

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По заявлению NVIDIA, Resizable BAR на видеокартах GeForce RTX 30 может повысить производительность до 12%. В случае с RTX 3080 в разрешении 1440p следует ожидать прироста производительности не менее чем на 5%. Список поддерживаемых в настоящее время игр включает 17 проектов, NVIDIA подтверждает, что с новыми драйверами он заметно расширится.

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Список поддерживаемого оборудования, инструкции и ссылки на программы для обновления BIOS моделей Founder Edition, а также моделей всех партнеров NVIDIA приводятся 🔗 на официальной странице новости. Успешное завершение всех операций обновления должно подтверждаться наличием записи Resizable BAR - Yes в панели управления драйвера.