NVIDIA внедрила поддержку Resizable BAR для всех видеокарт GeForce RTX 30 серии
Как и было запланировано, компания NVIDIA к концу марта внедрила поддержку технологии расширенного размера регистра базовых адресов (Resizable BAR) для всех видеокарт GeForce RTX 30 серии. Для поддержки Resizable BAR требуется совместимое оборудование: процессор, материнская плата с обновленным BIOS, новейший драйвер GeForce Game Ready версии 456.89 или выше. Также потребуется обновить BIOS видеокарты — это касается всех моделей за исключением GeForce RTX 3060.
реклама
Владельцам видеокарт Founder Edition необходимо загрузить специальный инструмент прямо с сайта NVIDIA. Владельцам видеокарт от сторонних производителей необходимо воспользоваться фирменными утилитами, предназначенными для работы с определенными моделями.
По заявлению NVIDIA, Resizable BAR на видеокартах GeForce RTX 30 может повысить производительность до 12%. В случае с RTX 3080 в разрешении 1440p следует ожидать прироста производительности не менее чем на 5%. Список поддерживаемых в настоящее время игр включает 17 проектов, NVIDIA подтверждает, что с новыми драйверами он заметно расширится.
реклама
Список поддерживаемого оборудования, инструкции и ссылки на программы для обновления BIOS моделей Founder Edition, а также моделей всех партнеров NVIDIA приводятся 🔗 на официальной странице новости. Успешное завершение всех операций обновления должно подтверждаться наличием записи Resizable BAR - Yes в панели управления драйвера.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила