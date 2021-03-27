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Xiaomi продолжает подогревать интерес к презентации своего флагмана Mi 11 Ultra, раскрывая основные особенности смартфона. Сегодня Xiaomi анонсировала еще одну уникальную технологию: Mi 11 Ultra станет первым в мире смартфоном, в системе охлаждения которого используется промежуточная среда с полным фазовым переходом.

Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo предоставил немного больше информации. В сообщении основателя и генерального директора компании Xiaomi говорится, что система охлаждения использует новый органический углеводородный материал. Пока температура компонентов находится в умеренных пределах, внутреннее пространство системы заполнено твердым материалом, который выполняет роль тепловой прокладки.

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С ростом температуры материал переходит из твердого в жидкое состояние. Далее система охлаждения работает как испарительная камера, жидкость испаряется, пар поднимается в конденсирующую секцию, где снова превращается в жидкость.

Пока сложно говорить о преимуществах нового материала и принципа охлаждения, по предварительной информации, его теплопроводность вдвое выше стандартных смесей за счет применения керамических и других микрочастиц, также отмечается хорошая однородность.