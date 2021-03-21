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Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны

Видеокарты могут получить быструю память, но ее объем будет ограничен.
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Несколькими неделями ранее на китайских ресурсах появилось подтверждение апрельского дебюта нового флагмана GeForce RTX 30-серии. На это указывает информация и от партнеров NVIDIA, которую опубликовал ресурс VideoCardz. Также стало известно, что NVIDIA изменила версию чипа для GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта будет оснащена графическим процессором GA102-225, который является модификацией ранее известного GA102-250. Неизвестно, какие изменения получил GA102-225, количество ядер CUDA должно было остаться неизменным — 10240. Графический ускоритель получит 12 ГБ памяти GDDR6X.

Источник: VideoCardz

 

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Раскрывается подготовка графического процессора GA104-400 для модели GeForce RTX 3070 Ti. Среди начальных спецификаций указано наличие 6144 ядер CUDA, столько же, сколько у мобильной RTX 3080. Видеокарта якобы получит 8 ГБ памяти GDDR6X. Текущий график запуска показывает, что эта модель будет запущена к концу мая.

Источник: VideoCardz

 

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Как упоминалось ранее, обе видеокарты будут иметь ограничение производительности майнинга на алгоритме Ethash. Остается надеяться, что NVIDIA снова случайно не опубликует драйвер, снимающий ограничения.

Источник: VideoCardz

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