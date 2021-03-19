HiSilicon готовит еще один чип в семействе Kirin 9000 для смартфонов среднего сегмента
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По информации китайского технологического ресурса WHYLAB, подразделение HiSilicon компании Huawei представит еще один чип, основанный на 5-нм техпроцессе Samsung EUV — Kirin 9000L. Он получит одно производительное ядро на базе архитектуры Cortex-A77 с частотой 2,86 ГГц. Старшие модели Kirin 9000 и 9000E обладают двумя производительными ядрами с более высокой частотой 3,13 ГГц. Графический процессор Mali-G78 в Kirin 9000L также станет слабее — 18 ядер против 24 в Kirin 9000.
Будущие флагманы Huawei, смартфоны P50 и Mate 50, скорее всего, будут использовать Kirin 9000 и 9000E. Менее производительный Kirin 9000L может предназначаться для смартфонов Huawei Nova 9.
Huawei P50 может быть представлен в мае. Запасы процессоров Kirin 9000 невелики, всего около 8 миллионов, соответственно и поставки новых смартфонов будут ограничены. Санкции США продолжают негативно влиять на возможности Huawei. Ужесточение ограничений, по слухам, даже вынудило производителей заключить соглашение с Samsung для строительства небольшой производственной линии, исключающей присутствие любых американских технологий.
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Источник: WHYLAB, CnTechPost
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